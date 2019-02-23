بن شماس: الإرهاب يأخذ من الإسلام السياسي رداء له -فيديو

اعتبر حكيم بن شماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “النظام العالمي” يشتغل على إدامة الانقسامات في منطقة شمال إفريقيا، داعيا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحدي الذي تطرحه هذه المسألة.

جاء ذلك خلال “لقاء طنجة التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا”، الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، بمشاركة أحزاب من دول المغرب العربي ومصر، والذي هاجم خلاله أيضا “قوى الإسلام السياسي” رابطا بينها وبين الإرهاب.

وأكد بن شماس أن هدف اللقاء هو إطلاق دينامية لتأسيس شبكة للأحزاب الديمقراطية لشمال افريقيا، مشددا أن مسؤوليات قادتها أن تشتغل يدا في يد وتستثمر في القواسم المشتركة الأساسية التي توحد وتجمع بين هذه الإحزاب مع احترام التعدد ومسارات كل دولة على حدة.

وأضاف بأن هذا اللقاء يطمح للتصدي ومواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بالوحدة الترابية لبلدان المنطقة، وكذا تلك المتعلقة بالتهديدات الأمنية.

بنشماس أشار إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه هذه البلدان وهي “ناشئة عن نظام عالمي يشتغلى على إدامة حالة الإنقسام وحالة التيه في المنطقة”، حسب وصفه.

وخلال مداخلته باللقاء اعتبر بنشماس أن الإرهاب الذي يهدد المنطقة “يأخذ من قوى الإسلام السياسي رداء له”خاصة وأن قوى النكوص والتخلف المستترة في عباءة الإسلام تستثنمر في كل الثغرات الاقتصادية والتأخر التنموي الذي تتسم به اقتصاديات بلداننا”، وفق قوله.