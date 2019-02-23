"حزب الله" يجمد نشاط نائب هاجم بشير الجميل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في سابقة سياسيّة، قرّر "حزب الله" اللبنانيّ، أمس، الجمعة، تجميد كل الأنشطة النيابيّة والسياسيّة والحزبيّة والإعلاميّة للنائب نواف الموسوي، الذي هاجم الرئيس اللبناني الأسبق، بشير الجميل، الذي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي قبل اغتياله.

وقال الموسوي في تصريح شغل الإعلام اللبناني، أثناء مداولات إقرار الحكومة اللبنانيّة، الأسبوع الماضي، "الرئيس عون وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة، ولم يصل عبر الدبابة الإسرائيلية"، في إشارة إلى الجميّل، الذي اغتيل على يد حبيب الشرتوني بعد توليه الرئاسة بأيام.

ورغم أن "حزب الله" اعتذر عن التصريحات، إلا أن الجدال السياسي حولها لم يتوقّف، ما حدا به إلى تجميد نشاطات الموسوي عامًا كاملًا.

وقالت مصادر في "حزب الله" لصحف لبنانيّة إن السبب الرئيسي "لا يتعلق بمضمون ما قاله النائب، بل في كونه خالف قرارًا تنظيميًا مركزيًا يتعلق بعدة أمور، من بينها عدم التكلم في الجلسة النيابية المذكورة".

وقال المصدر، أيضًا، إن الموسوي خالف قرار الحزب "ضبط الخطاب السياسي وعدم الإدلاء بأي موقف يسبب خرقًا لقرار الحزب بالتهدئة وتصفير المشاكل الإعلامية والسجالية مع القوى السياسية في البلاد".

والأسبوع الماضي، اعتذر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابيّة، محمد رعد، عن كلام الموسوي، قارئًا من ورقةٍ ما نصّه "في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء، وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة، وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستميحكم عذرًا في بداية هذه الجلسة، وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام، وشكرًا".