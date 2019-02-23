الزعيم الكوري الشمالي يحط بالصين قبل القمة مع ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مساء اليوم السبت، إلى الصين قادما بقطار، وذلك قبل أربعة أيام من القمة المرتقبة بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام.

وسلكت القافلة الجسر الذي يعبر نهر يالو الفاصل بين كوريا الشمالية والصين، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب والموقع المتخصص ان كاي نيوز، فيما عمدت قوات الأمن إلى إبعاد الصحافيين المتواجدين في مدينة داندونغ الحدودية الصينية عن خط السكك الحديد.

وبموازاة ذلك، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء وصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، عن ضابط سابق في المخابرات المركزية الأميركية قوله، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأنه لا يريد أن يعيش أطفاله حاملين عبء الأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة والصحيفة نقلا عن الضابط السابق آندرو كيم، الذي شارك في جهود دبلوماسية عالية المستوى بشأن أسلحة بيونغيانغ، أن كيم أدلى بهذه التصريحات الشخصية النادرة لبومبيو خلال زيارته لبيونغيانغ في نيسان/أبريل من العام الماضي، لوضع الأساس للقمة التاريخية الأولى التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي في حزيران في سنغافورة.

وقالت يونهاب، إن القطار وصل إلى داندونغ عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان يقل كيم جونغ أون.

ويأتي ذلك بعد أيام من التكهنات حول خطط سفر كيم جونغ أون التي تحاط بسرية، فيما وصل فريقه إلى هانوي قبل القمة المرتقبة الأربعاء والخميس المقبلين. وقامت الشرطة بتشديد الأمن قبل وصول القطار وأغلقت المنطقة المحيطة بالسكك الحديد.

وطلبت الشرطة فجأة من نزلاء فندق قبالة الجسر أن يغادروا، مساء الجمعة، وتم إبلاغهم بأنه سيتم إغلاقه لإجراء تحديثات.

وقال مصدر لموقع ان كاي نيوز، إن "القطار طويل وعبر الجسر بشكل أبطأ من القطارات السياحية، بالتأكيد أنه يقله نظرا للتواجد الأمني الكثيف".

وتأتي قمة هانوي بين كيم وترامب بعد لقائهما الأول في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي. وقد حضر كيم إلى سنغافورة على متن طائرة أمنتها الصين.

وذكرت عدة مصادر أن كيم سيأتي على متن قطار ويتوقف في محطة دونغ دانغ للقطارات قرب الحدود الصينية ثم يستقل سيارة إلى هانوي.