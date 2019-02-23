انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السوداني يطيح بنائبه ويعين رئيساً جديداً للوزراء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 06:47 مساءً - أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، مرسوماً جمهورياً جديداً ينص على تعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع خلفاً لبكري حسن صالح.

كما أمر البشير بتعيين محمد طاهر إيلا رئيساً للوزراء، بعد يوم من إقالة حكومة معتز موسى.

وأصدر الرئيس السوداني أيضاً، قراراً بإقالة رؤساء حزب المؤتمر الوطني في الولايات وتعيين نوابهم، وتأجيل عقد المؤتمر العام "لحزب المؤتمر الوطني" المقرر في أبريل لموعد لم يحدد بعد.

وكان البشير أعلن يوم أمس الجمعة قرارات بفرض حالة الطوارئ لعام كامل، وسلسلة إقالات شملت الحكومة المركزية، وحكام الولايات.

وبحسب المراسيم التي أوردتها وكالة السودان للأنباء فإن الرئيس قرر حل مجلس الوزراء القومي، وتكليف وزراء وأمناء عامين، وإعفاء ولاة الولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة جدد.

وأبقت القرارات على 6 وزراء في الحكومة المركزية دون تغيير؛ هم وزير الدفاع عوض بن عوف، العدل محمد أحمد سالم، الخارجية الدرديري محمد أحمد، وشؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، والوزير بديوان الحكم المحلي حامد ممتاز.

يشار إلى السودان يعيش على وقع احتجاجات شعبية عارمة منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي. وتشير جماعات حقوقية إلى أن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في صدامات مع قوات الأمن في حين اعتقل نحو 1000 آخرين.

وكانت المظاهرات قد اندلعت أساساً احتجاجاً على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى احتجاجات للمطالبة بإنهاء حكم البشير، الذي تولى السلطة قبل 30 عاماً.