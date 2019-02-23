متظاهرون يسيطرون على مطار "سانتا ايلينا" بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي

الخليج 365/ بغداد
افادت وسائل اعلام، السبت، بسيطرة متظاهرين على مطار "سانتا ايلينا" بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي.
افادت وسائل اعلام، السبت، بسيطرة متظاهرين على مطار "سانتا ايلينا" بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي.
ونقلت "روسيا اليوم" خبراً عاجلاً تابعته الخليج 365، مفاده، أن "متظاهرين من السكان الأصليين الهنود الحمر دخلوا مطار سانت إيلينا بجنوب شرق فنزويل بالقرب من حدود البرازيل".وأضافت أن المتظاهرين "سيطروا عليه بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي".
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