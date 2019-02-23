نائب روحاني: إيران تعيش ظروفا صعبة وخطيرة

الخليج 365/ بغدادوصف إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، الأوضاع في بلاده بـ"الصعبة والخطيرة"، داعيا النخب الأكاديمية والمثقفين إلى مساعدة الحكومة لتجاوز تلك العقوبات.

وأكد إسحاق جهانغيري خلال كلمة له في طهران، بحسب "روسيا اليوم"، أن "مخططات الأمريكيين الرامية لتأزيم الوضع في البلاد ستحبط بفضل الاعتماد على جهود الكوادر والمختصين في الجامعات والمؤسسات العلمية".



وقال جهانغيري إن "حوارات جرت مع العلماء والمسؤولين الجامعيين في البلاد لإيجاد حلول للمشاكل الجارية وثمة حاجة إلى المزيد من التعاون والتعاضد".

وأضاف أن "الحكومة تمد يدها الى الجامعيين في البلاد للاستفادة من أفكارهم بهدف معالجة المشاكل".

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني على "ضرورة التخطيط لتحقيق المزيد من الإنجازات"، مشيرا إلى أنه "ينبغي مأسسة فكرة أن الجامعات تعد المركز الرئيسي لجميع نشاطات البلاد".

