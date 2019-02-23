التحالف العربي: مليشيا الحوثي تعرقل دخول سفينتين لميناء الحديدة منذ 5 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف العربي، السبت، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تعرقل دخول سفينتين إلى ميناء الحديدة اليمني منذ 5 أيام.

وذكر التحالف، في بيان صحفي، أن السفينتين عالقتان وتنتظران الدخول إلى الميناء، كاشفا في الوقت نفسه عن إصدار 15 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، وتحمل مساعدات غذائية ومشتقات نفطية.



وأعلن التحالف أيضاً إصدار 28 تصريحا جويا و3 تصاريح برية و109 تصريحات لحماية القوافل، مشيرا إلى أن إجمالي التصاريح التي تم إصدارها خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 155 تصريحا.





وبسبب سيطرتها على ميناءي الحديدة والصليف، تعرقل مليشيا الحوثي الانقلابية دخول المساعدات والمواد الغذائية من أجل المتاجرة بالوضع الإنساني.



كانت الأطراف اليمنية قد اتفقت اليومين الماضيين على خطة إعادة الانتشار بالحديدة والتي تنص على انسحاب مليشيا الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى كمرحلة أولى، على أن يكون الانسحاب من ميناء الحديدة ضمن مرحلة ثانية.

