قبائل اليمن.. موجة جديدة من مقاومة المشروع الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطورات عسكرية كبيرة شهدتها الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية، حيث شنت القبائل بدعم من الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، موجة جديدة لمقاومة المشروع الحوثي الانقلابي.

وشكلت انتفاضة قبائل "حجور" في مديرية "كشر" بمحافظة حجة، في أقصى الشمال الغربي لليمن، شرارة الموجة الجديدة من المقاومة الوطنية ضد الانقلاب الحوثي، لتجد قبائل "القفر" في محافظة إب وسط البلاد نفسها تخوض ذات المعركة الوطنية.



واستطاعت قبائل حجور تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 100 قتيل وجريح، في جبهة ساخنة داخل واحد من أبرز المعاقل الرئيسية للمليشيا الحوثية لمحافظة حجة.

كما أحبطت قبائل حجة، وبإسناد من التحالف العربي والجيش اليمني، خلال الأيام الماضية، عشرات الهجمات الحوثية التي حاولت اجتياح بلدة "حجور"، لتلجأ بعد ذلك إلى فرض حصار خانق على المدنيين وقصف المناطق المأهولة بالسكان، بقذائف المدفعية.





انتصارات حجور قوبلت بارتياح واسع من أطياف يمنية مختلفة، وهو ما جعل التحالف العربي يسارع لإسناد القبائل بعشرات الغارات، وإنزال جوي يحتوي على إمدادات طبية وغذائية وعسكرية للقبائل المحاصرة.

الجيش اليمني أيضا ساند انتفاضة حجور بفتح جبهات جديدة ضد المليشيا الانقلابية في محافظة حجة من أجل تشتيت تركيزها، وهاجم مواقع الحوثيين في مديرية "مستبأ" ليتم تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في مديرية "القفر" بمحافظة إب، كانت القبائل تحاكي انتفاضة "حجور" بشكل عفوي ودشنت هذه المرة انتفاضة مسلحة ضد مليشيا الحوثي، رفضا لتسليم أبنائها للقتال في صفوف الانقلابيين بعد رفض سلمي في مناسبات مختلفة.

ومنذ الأربعاء تدور مواجهات مسلحة بين قبائل "بني مفتاح" في مديرية القفر ضد المليشيا الانقلابية، ما أسفر عن سقوط عدد من مليشيا الحوثي بين قتلى وجرحى.

مصادر محلية أكدت لـ"العين الإخبارية" أن قبائل متفرقة في إب بدأت بالتوافد إلى القفر لمساندة قبائل "بني مفتاح"، وهو ما يبشر بمقاومة وطنية ستكون هي الأولى في المحافظة الواقعة وسط البلاد.