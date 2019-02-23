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قدّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، نصائح عدّة للنساء كي لا تكنّ عرضة للنشل، منها: "الانتباه من الدراجات النارية وبخاصّة إذا كان على متنها شخصان، إبقاء الحقيبة معلّقة على الرقبة ووضع الحقيبة لجهة الحائط".
كما توجّهت إلى العنصر الأنثوي بالقول: "لا تحملي مبالغ كبيرة من المال أو أغراضًا ثمينة في الأماكن المزدحمة، لا تلبسي مجوهرات بشكل ظاهر لأنّها تغري النشّالين وبلّغي أقرب مخفر فورًا لأنّ السرعة تسهّل إمكانية القبض على النشّال".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن قدمت نصائح للنساء كي لا تكن عرضة للنشل: للانتباه من الدراجات النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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