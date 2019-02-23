قوى الأمن قدمت نصائح للنساء كي لا تكن عرضة للنشل: للانتباه من الدراجات النارية

قدّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، نصائح عدّة للنساء كي لا تكنّ عرضة للنشل، منها: "الانتباه من الدراجات النارية وبخاصّة إذا كان على متنها شخصان، إبقاء الحقيبة معلّقة على الرقبة ووضع الحقيبة لجهة الحائط".

كما توجّهت إلى العنصر الأنثوي بالقول: "لا تحملي مبالغ كبيرة من المال أو أغراضًا ثمينة في الأماكن المزدحمة، لا تلبسي مجوهرات بشكل ظاهر لأنّها تغري النشّالين وبلّغي أقرب مخفر فورًا لأنّ السرعة تسهّل إمكانية القبض على النشّال".