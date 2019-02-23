رئيس وزراء فرنسا أكد أن مكافحة الجماعات الجهادية في منطقة الساحل تحقق نتائج

أكّد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، في بداية زيارة تستمرّ يومين إلى مالي، أنّ "مكافحة الجماعات الجهادية وغياب الأمن في منطقة الساحل، تحقّق نتائج وإن كانت المهمّة طويلة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "مكافحة الإرهاب في الساحل تتطلّب التصميم والصبر والتواضع، ونحن في مواجهة معركة شرسة"، لافًتا إلى "أنّنا نرى أننا نفكّك شبكات وليس لديّ أيّ شكّ في أنّ لوجودنا تأثيرًا"، مشدّدًا على أنّ "الجيش الفرنسي سيبقى طالما احتاج الأمر لذلك".

وسيجري فيليب محادثات مع نظيره المالي سوميلو بوبيي مايغا والرئيس أبو بكر كيتا. وسيوقّع اتفاقًا للتنمية في مالي بقيمة 85 مليون يورو بينها 50 مليونا بشكل قرض و35 مليونا كدعم مالي، عن طريق وكالة التنمية الفرنسية.