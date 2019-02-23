غوتيريس: حكومة بانغسامورو خطوة للسلام الدائم

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بـ"حكومة "بانغسامورو"، منطقة الحكم الذاتي التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين جنوبي الفلبين"، معتبراً "انها خطوة للسلام الدائم هناك"، مشيراً إلى أن "هذا إنجاز كبير على طريق السلام الدائم جنوبي الفلبين، وكذلك مناسبة تاريخية لجميع شعب الفلبين".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم الفلبين في تنفيذ قانون بانغسامورو الأساسي"، مشيراً إلى "اننا سنساعد أيضا في بناء قدرة سلطة بانغسامورو الجديدة على تحقيق السلام والحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان".