البشير يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء السوداني

عين الرئيس السوداني عمر البشير يلا والي إقليم الجزيرة محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء السوداني.

وعين البشير، في وقت سابق، وزير الدفاع الفريق أوّل عوض بن عوف نائبًا أوّل لرئيس الجمهورية بدلًا من بكري حسن صالح، وأبقاه في منصبه وزيراً للدفاع.

وكان البشير قد أعلن، في خطاب، أنه قرر فرض حالة الطوارئ بكامل البلاد لمدة عام، حل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية.

ودعا الرئيس السوداني البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار، مطالبا قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني بالانخراط في الحوار.