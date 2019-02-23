غوايدو: المساعدات الإنسانية في طريقها إلى فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان خوان غوايدو أن "المساعدات الإنسانية في طريقها إلى فنزويلا، بينما نظام الاستيلاء اليوم ليس لديه سوى جرائم بوليفار، وجنود لا يعترفون بهم، ومسؤولون كبار يدينونه".
ولفت غوايدو،في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى غادروا فنزويلا إلى تركيا".
وكانت المعارضة في فنزويلا، قد أعلنت في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد ستبدأ في 23 شباط. وتقع مراكز جمع المساعدة في كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو. وبدورها لا تنوي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأي شكل من الأشكال السماح لها بالوصول إلى أراضي البلاد، وقد أغلقت السلطات الفنزويلية بالفعل الحدود البحرية مع جزر الأنتيل الصغرى.
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