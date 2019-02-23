أسعار الأسماك في دمياط.. "البلطي" مستقر وكيلو "البطارخ" بـ650 جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسواق السمك في محافظة دمياط، اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، تزامنًا مع استقرار حركة الصيد.

ورصد "الخليج 365" متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم السبت، وبلغ سعر كيلو البوري 60 جنيهًا، و140 جنيهًا للدنيس و220 جنيهًا للجمبري "كبير" و180 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط.

وارتفعت أسعار بعض أنواع الأسماك منها "الوقار" الذي وصل إلى 160 جنيهًا والكابوريا 90 جنيهًا و"البطارخ" 650 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار "البلطي" الأكثر شعبية في المحافظة بين 35 جنيهًا و50 جنيهًا.

واستقرت حالة الطقس بمحافظة دمياط، اليوم السبت، عقب سقوط أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم وخاصة في مدينتي دمياط ورأس البر، وتشتهر دمياط بعدة أنواع من المأكولات البحرية الشهيرة، منها السمك المشوى بمختلف أنواعه وكذلك المقلي وصينية السمك التي تصنع بأسماك البلطي مع عصير الطماطم والخضراوات، وتقدم بعض المحلات طرق مختلفة من السمك السنجاري.