واشنطن وموسكو تبحثان قيود السفر المفروضة على مفوضي طالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

التقى المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد، مع المبعوث الخاص الروسي لشؤون أفغانستان زامير كابولوف، لمناقشة مسألة قيود السفر المفروضة من جانب الأمم المتحدة على مفوضي طالبان.

وأوردت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية تغريدة كتبها خليل زاد عبر حسابه الشخصي على مواقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أشار خلالها إلى أنه اتفق مع كابولوف على أن السبيل الوحيد لنجاح عملية السلام يكمن في إجراء حوار يشمل جميع الأطراف الأفغانية، مؤكدا أنه يتعين على الأفغان تشكيل فريق تفاوض وطني موحد يضم الحكومة الأفغانية إلى جانب الفصائل الأخرى.

وأضاف "ناقشت أيضا مع السفير كابولوف خيارات تقديم تنازلات السفر من جانب الأمم المتحدة لمفاوضي طالبان لتسهيل مشاركتهم في محادثات السلام"، مشيرا إلى أنهما شددا على أن أي اتفاق نهائي سيتم التوصل له يجب أن يضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الإرهابيين الدوليين ضد أي بلد، مُضيفا أنهما تطرقا في حديثهما إلى ضرورة وضع إطار إقليمي يهدف إلى تنسيق الجهود الساعية إلى إرساء السلام وردع المفسدين في الدولة الأفغانية.