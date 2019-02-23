الحزب الحاكم بالجزائر: من حق المواطنين التعبير عن مطالبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (أ ش أ) قال معاذ بو شارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يقود الائتلاف الحاكم، إن الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين.

وأضاف بو شارب - خلال اجتماع حزبي بولاية وهران (شمال غرب) - أنه "من حق الجزائريين التعبير عن مطالبهم، وآرائهم، واستيائهم بالطرق السلمية".

وتابع: "من حق الشاب الذي درس طيلة سنوات، من أجل أن يحظى بوظيفة، ولم يحصل عليها، أن تكفل الدولة حقه في التوظيف، ومن حق المرأة التي تحلم بسكن، يقيها ويسترها هي وأبناؤها، أن يحظوا بسكن".

وأكد أن خارطة الطريق - التي جاء بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والمؤتمر الوطني الذي دعا له - ستكون جامعة لكل أطياف الشعب الجزائري، وقال "حيث ستتوافق فيها الرؤى، من أجل مستقبل جديد للجزائر، ستأخذ منحى يتماشى مع العالم الجديد ومبادىء الجزائريين".

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