الرئيس اليمني يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية الأولى.

وكان في استقبال الرئيس اليمني لدى وصوله إلى المطار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف غدا الأحد، فعاليات أعمال القمة العربية - الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

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