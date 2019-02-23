إحالة مشرفي وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى السويس العام للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

وجه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بإحالة مشرفي وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى العام للتحقيق، بعد شكاوى المرضى من عدم انضباط مواعيد جلسات الغسيل.

وتفقد اللواء صقر، في جولة مفاجئة، مركز الغسيل الكلوي، واستمع للمرضى الذين شكوا من فوضى مواعيد جلسات الغسيل، وتقصير مشرفي المركز في تنظيم حضورهم، وانتظارهم لساعات قبل وضعهم على الأجهزة.

وكلف المحافظ، الدكتور لبيب محمد كمال، بتحويل مشرفي المركز المقصر ين للتحقيق، وأكد ضرورة عمل كارت متابعة لكل مريض فشل كلوي، يتضمن مواعيد الجلسات ومكان إجرائها وأرقام الأجهزة، بهدف تحقيق العدالة وكفالة حق العلاج لهم دون تحميلهم ألم الانتظار.