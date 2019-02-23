إصابة 6 في انقلاب ميكروباص في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السويس- الإسماعيلية"، اليوم السبت، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.
وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، وأظهرت المعاينة وسؤال المصابين أن سبب الحادث السرعة الزائدة، مع سوء حالة الطريق في منطقة هويس الشلوفة، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.
وقال مصدر طبي مسؤول بالمستشفى العام، إن المصابين حالتهم مستقرة وتنوعت الإصابات بين كسور الأطراف وسحجات، بينما يعاني مريض من اشتباه كسر في الحوض، وسيتم إجراء الفحصوات الطبية له، مضيفًا أن مريض آخر رفض الامتثال للعلاج بالمستشفى وغارد عقب وصوله في سيارة الإسعاف.
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