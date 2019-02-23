رئيس الوزراء يستقبل العاهل البحريني بمطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ؛ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ غدا الأحد وعلى مدار يومين ، فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" ، وذلك بمشاركة خمسين دولة عربية وأوروبية.

كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة.​