بالصور- النجمة العالمية باربرا بوشيه تزور معبد أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:
زارت النجمة العالمية باربرا بوشيه، اليوم السبت، معبد أبو سمبل في أسوان، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
وقالت بوشيه إنها سعيدة بمشاهدة معبد أبو سمبل للمرة الأولى في حياتها، ما زاد من إعجابها بالحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم.
وأضافت أنها تشعر بالأمن والأمان في مصر، وبكرم الضيافة في أسوان، مؤكدة أنها استمتعت برحلة عبر نهر النيل.
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