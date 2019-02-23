فايز السراج يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - أ ش أ:

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.

ومن المقرر أن تبدأ غدًا الأحد، فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ والتي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" ؛ وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

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