أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة حجة.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني الموالي لهادي أن" قوات الجيش الوطني، حررت عددًا من المواقع والتباب الاستراتيجية أهمها تبة سيّان والتبة السوداء، غربي مدينة حرض بمحافظة حجة".
وأكد البيان نقلا عن مصدر عسكري "أن قتلى وجرحى من الحوثيين، سقطوا في المواجهات مع قوات الجيش، في حين فر آخرون باتجاه المدينة".
وتحدث المصدر بأن قوات الجيش تمكنت من مصادرة أسلحة متنوعة خلال المعارك.
وقال المصدر إن طيران التحالف العربي، نفذ غارتين جويتين على مواقع الحوثيين، قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.