الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة حجة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني الموالي لهادي أن" قوات الجيش الوطني، حررت عددًا من المواقع والتباب الاستراتيجية أهمها تبة سيّان والتبة السوداء، غربي مدينة حرض بمحافظة حجة".

وأكد البيان نقلا عن مصدر عسكري "أن قتلى وجرحى من الحوثيين، سقطوا في المواجهات مع قوات الجيش، في حين فر آخرون باتجاه المدينة".

وتحدث المصدر بأن قوات الجيش تمكنت من مصادرة أسلحة متنوعة خلال المعارك.

وقال المصدر إن طيران التحالف العربي، نفذ غارتين جويتين على مواقع الحوثيين، قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من الجيش.