تعيين وزير الدفاع السوداني نائباً أول للبشير

قالت الرئاسة السودانية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف عُين نائباً أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.

كان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أمس الجمعة حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد وعين حكومة مؤقتة لكنه أبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدل.