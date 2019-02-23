خادم الحرمين الشريفين يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية

توجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيرأس العاهل السعودي وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية - الأوروبية تعتبر مساحة نادرة لحوار القادة بشكل منفتح في جميع القضايا التي تهم الجانبين.