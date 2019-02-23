بوتفليقة يوقع 5 مراسيم رئاسية حول اتفاقيات مع دول أخرى

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة- أرشيفية

وكالات

وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم السبت، 5 مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم أبرمتها الجزائر مع عدة دول طبقا للمادة 91-9 من الدستور.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت إن هذه المراسيم تتعلق باتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي

بين الحكومة الجزائرية وروسيا، الموقعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2017، أما المرسوم الثاني فيتعلق بالاتفاق مع حكومة مالي في ميدان الصحة الحيوانية، ويتعلق المرسوم الثالث باتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية معحكومة مالي.وأضاف البيان أن المرسوم يتضمن اتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي مع حكومة مالي وكلها موقعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016.وأشار البيان إلى أن الرئيس الجزائري وقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة الجزائرية وحكومة ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017