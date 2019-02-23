إيران لا تستبعد إجراء عملية عسكرية في إدلب

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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا يستبعد إجراء عملية عسكرية في إدلب السورية، التي لا تزال تتواجد فيها التنظيمات المسلحة.
وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة "Basler Zeitung" السويسرية: "إننا نتحرك في هذا الاتجاه. لم نرغب سابقا في القيام بعملية عسكرية وكنا نعمل لمنعها، لأننا نعرف أن كل الأعمال الحربيةفي إدلب ستؤدي إلى كارثة. لكن المواقف الأخرى فشلت فيما تسيطر النصرة على منطقة أوسع مما كان الأمر عليه سابقا".
وكانت محافظة إدلب قد خضعت لسيطرة جبهة النصرة عام 2015. ووفق شروط اتفاقية الهدنة نقل اليها عبر الممرات الإنسانية المقاتلون الذين رفضوا الاستسلام
وتعتبر إدلب آخر محافظة سورية يسيطر عليها الإرهابيون والجماعات المسلحة.
وقالت مستشارة الرئيس السوري بثنية شعبان في وقت سابق إن القيادة السورية اتخذت قرارا حول إعادة محافظة إدلب إلى حضن الوطن، مضيفة أنه يتم حاليا تحديد الأسلوب والمواعيد.
ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إجراء عمليات عسكرية مشتركة لروسيا وتركيا وإيران ضد التنظيمات المتطرفة في إدلب.
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