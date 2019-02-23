العاهل البحريني يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفةوكالات
وصل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، اليوم السبت ، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة العربيةالأوروبية ، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد، وعلى مدار يومين ، فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، وذلك بمشاركة خمسين دولة عربية وأوروبية.
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