شهدت الجزائر العديد من الاحتجاجات الواسعة، اعتراضا على ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واستكمل المتظاهرون مسيراتهم إلى اليوم السبت.
أدت التظاهرات إلى توقيف 41شخصا خلال المسيرات، والتي شهدتها مناطق مختلفة، بحسب ما ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري.
قالت المديرية في بيان لها إن قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير.
وثق مجموعة من الثوار الاحتجاجات من خلال نشر مجموعة من مقاطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المحتجون يوثقون الثورة الجزائرية على فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.