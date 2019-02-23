فالفيردي يعلن عن مفاجآت بتشكيلة برشلونة الأساسية أمام إشبيلية

أجرى إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة اللإسباني، بعض التغييرات بتشكيلته الرسمية التي ستخوض، بعد ساعة تقريباً، مباراة الجولة 25 من منافسات الدوري المحلي الممتاز، أمام إشبيلية، بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ودعم فالفيردي ترسانته البشرية لمباراة اليوم، باللاعب أومتيتي، العائد من الإصابة، بعد غياب طويل عن المنافسات الكروية، لحوالي الشهرين ونصف تقريباً.

في حين، سجلت التشكيلة مشاركة فيليب كوتينيو أساسياً، حيث جاءت باقي الأسماء كالاتي:

تير شتيغن

سيميدو

جيرارد بيكي

صامويل أومتيتي

جوردي ألبا

إيفان راكيتيتش،

سيرجي وسكيتس

أرتورو فيدال

فيليب كوتينيو

ليونيل ميسي

لويس سواريز