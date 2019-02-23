نقابيون لـ”أمزازي”: طال انتظار نتائج الحوار الاجتماعي و “لا” لتعنيف الأساتذة- فيديو

خلال الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، التي نظمت صباح اليوم السبت، بالرباط، استنكر نقابيون ما اعتبروه تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلية التعليمية.

وقال النقابي محمد المهدوي، الذي جاء من العيون، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية: “طال انتظار نتائج الحوار الاجتماعي مع الشغيلة التعليمية”.

وأضاف المهدوي في تصريح لـ”اليوم 24″: “ندد بالعنف الذي يطال نساء ورجال التعليم ونتمنى أن تتوحد الشغيلة التعليمية”، مشيرا إلى “استهداف رجال ونساء التعليم والمدرسة العمومية”.

وتظاهر المئات من الأساتذة القادمين من مختلف مدن المغرب، ضد ما اعتبروه “السياسة الفاشلة للوزير سعيد أمزازي”.

الوقفة التي دعت إليها الجامعة الطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحار الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، رفعت خلالها شعارات تطالب برحيل الوزير وأخرى تعتبر أن الوزارة “نائمة بينما المشاكل قائمة”.

من جهة أخرى، قالت لطيفة الفتوحي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “إن هناك فئات من الشغيلة التعليمة لم تنصف لحد الآن، واليوم نحتج لتضرر كل الفئات ونطالب بالإنصاف”.