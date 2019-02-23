أمر ملكي…الملك السعودي يكلف ابنه بإدارة شؤون المملكة خلال فترة غيابه

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد في إدارة شؤون المملكة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.
وجاء الأمر الملكي، بعدما غادر الملك سلمان، البلاد بعد ظهر اليوم إلى مصر، على رأس وفد في زيارة رسمية، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ السياحية.
وكان في وداع الملك السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بباب الطائرة، في الوقت الذي لا زالت تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي مستمرة، حيث توجه الاتهامات لبن سلمان حول تورطه في عملية الاغتيال.
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