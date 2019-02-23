مصر: إحالة أوراق راهبين إلى المفتي بتهمة قتل أسقف بارز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحالت محكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، أوارق راهبين إلى المفتي، بتهمة قتل أسقف بارز داخل دير شمالي مصر.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم، بإحالة أوراق الراهبين المشلوح أشعياء المقاري، واسمه المدني وائل سعد تواضروس، وفلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون، إلى المفتي.

ويتضمن قرار الإحالة للمفتي استطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بهما، وتحديد جلسة 24 نيسان/ إبريل المقبل للنطق بالحكم.

وعقب مقتل رئيس دير أبو مقار في 29 تموز/ يوليو 2018، اتخذت الكنيسة المصرية قرارات نادرة، في القضية التي شغلت الرأي العام آنذاك، تتضمن 12 قرارا لضبط حياة الرهبانية داخل الأديرة، إذ تعد واقعة قتل رئيس دير نادرة.

ومن أبرز القرارات التي اتخذت في أوائل آب/ أغسطس 2018، وقف قبول رهبان جدد داخل الأديرة لمدة عام، وحظر التواجد خارج الأديرة دون مبرر، وحظر الظهور الإعلامي، وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى الرهبان، لاسيما لبابا أقباط مصر تواضروس الثاني.

وتم تجريد الراهب بالدير ذاته، أشعياء، من الرهبنة وطرده من الدير في 5 آب/ أغسطس 2018، ودعوته إلى "التوبة وإصلاح حياته"، وتلاه بيوم إقدام الراهب "فلتاؤوس" على محاولة انتحار، والذي لم تتخذ معه قرار التجريد لعدم سابقة التحقيق معه مثل أشعياء، وفق وسائل إعلام، دون بيان رسمي من الكنيسة.

وكانت النيابة المصرية قد أحالت المتهمين الاثنين إلى محاكمة عاجلة، مع حبسهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأسقف.