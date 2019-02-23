جديدة المكر: مظاهرة احتجاجية ضد مخطط طنطور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيليّة وأهالي جديدة المكر، عصر اليوم، السبت، بعد مظاهرة احتجاجية في البلدة ضد مخطط طنطور الرامي إلى إقامة شبه مدينة عربية على حساب أراضٍ بملكية خاصة جنوب البلدة.

ولبّى المئات من أهالي جديدة المكر والمنطقة دعوة اللجنة الشعبية "طنطور إلنا"، تعبيرًا عن رفضهم للمخطط ومطالبتهم بإعادة تلة طنطور إلى نفوذ جديدة المكر.

وانطلقت المظاهرة من مركز بلدة جديدة المكر، حيث جابت شوارع البلدة، وصولًا إلى المفرق الشرقي.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات منددة ورافضة للمخطط، حيث كتب على بعض منها "طنطور أمانة وبدنا نسلمها لأولادنا"، "لن يمر مخططكم"، "طنطور لنا.. طنطور يجمعنا"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

ومن أجل إقامة المدينة، صادرت السلطات الإسرائيليّة مساحة 3 آلاف دونم، لبناء المشروع، الذي من المقرّر أن يضم 15,500 وحدة سكنية لقرابة 72 ألف نسمة!

ويرى البعض من مخططي المدن أن هذا المخطط الذي تم تعديله يتوافق مع البند السابع من "قانون القومية" الذي يشير إلى "أهمية تطوير البلاد وتهويدها لصالح المجموعة اليهودية" وتركيز العرب في أماكن محددة أشبه بـ"غيتو".