بومبيو: لا مجال لمشاركة المعلومات مع دول تستخدم تكنولوجيا هواوي

واشنطن ـ د.ب.أ: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لن يكون في مقدورها مشاركة المعلومات أو التعاون بشكل كامل مع الدول التي تقوم بدمج تكنولوجيا شركة هواوي الصينية العملاقة في أنظمتها المعلوماتية الحساسة.

وقال بومبيو ـ على قناة فوكس بزنس الأميركية: “إذا كانت دولة تختارها (تكنولوجيا هواوي) وتضعها في بعض أنظمتها المعلوماتية الخطيرة، فلن يكون في مقدورنا مشاركة المعلومات معها، ولن نكون قادرين على العمل معها”.

وأضاف: “في بعض الحالات، هناك مخاطر لن نكون قادرين حتى على مشاركة مواقع موارد أميركية أو أي سفارة أميركية أو أي موقع عسكري أميركي”.

واتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تويتر للإشادة بتكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات الأميركية على رفع مستوى عملها، بينما شدد على أنه لا يرغب في منع المنافسين الصينيين، وهي تصريحات تتسم بمرونة أكبر عن تصريحات بومبيو.

وقال ترامب: “أريد أن تفوز الولايات المتحدة من خلال المنافسة، وليس عبر منع التقنيات الأكثر تقدما حاليا.يجب أن نكون دائما الرواد في كل ما نقوم به، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعالم التكنولوجيا المثير للغاية!”.

كانت الولايات المتحدة تدرس فرض حظر على شركة هواوي، وكانت تشجع حلفاءها على قطع علاقاتهم الخاصة بالشركة، مشيرة لعلاقة هواوي الوثيقة بالحكومة الصينية.

وتأتي رسائل ترامب وبومبيو في خضم مفاوضات تجارية مكثفة في واشنطن بين مسؤولين أميركيين وصينيين.

وتسعى الولايات المتحدة أيضا إلى تسليم مينج وانزهو المديرة المالية في هواوي، وهي رهن الاعتقال في كندا.