الرئيس السوداني يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء

افادت وسائل اعلام، السبت، بأن الرئيس السوداني عمر البشير قرر تعيين محمد ايلا رئيسا للوزراء.
وذكرت قناة العربية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "الرئيس السوداني عمر البشير اعلن، مساء اليوم، عن تعيين محمد ايلا رئيسا للوزراء".
وأعلن البشير، مساء الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع..
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