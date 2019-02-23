الرئيس المصري يستقبل خادم الحرمين في مطار شرم الشخ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، فى مدينة شرم الشيخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الكبير، مؤكدا استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في القمة.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وتناقش القمة عدة قضايا مهمة، حيث ترى الدول الأوروبية أن التعاون الإقليمي القوى يعد مفتاحا لمواجهة التحديات الحالية في ضوء التزام كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي نحو دعم النظام الدولي ومتعدد الأطراف استنادا إلى القانون الدولي، من خلال دعم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي تجلى بوضوح في مشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في الرباعية الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا.
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