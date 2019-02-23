اشتباكات بين الجيش الفنزويلي ومتظاهرين على الحدود مع كولومبيا

اندلعت اشتباكات بين قوات الحرس الوطني الفنزويلي التابعة للجيش ومتظاهرين حاولوا فتح الحدود مع كولومبيا لدخول المساعدات الإنسانية.

كما أطلقت الشرطة الفنزويلية قنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود الكولومبية على مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون العبور إلى الدولة المجاورة.

وكان شخصان قد قتلا وجرح 15 آخرون في صدامات مع الجيش في جنوب شرق فنزويلا على الحدود مع البرازيل، لدى محاولتهم منع الجيش من قطع الطريق أمام إدخال مساعدات إنسانية.

كما أعلنت الحكومة الفنزويلية عن قرار يقضي بإغلاق ثلاثة معابر بين فنزويلا وكولومبيا هي جسور، سيمون بوليفار، سانتاندر وأونيون، وذلك على خلفية "التهديدات الخطيرة والغير قانونية من قبل الحكومة الكولومبية ضد سلامة وسيادة فنزويلا "، بحسب حكومة فنزويلا.