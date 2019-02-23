إحالة أوراق راهبين قبطيين إلى مفتي مصر تمهيدا لإعدامهما بتهمة قتل أسقف

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، قرارًا بإحالة أوراق المتّهمَين وائل سعد تواضروس (الراهب القبطي سابقًا أشعياء المقاري) والراهب فلتاؤس المقاري، إلى مفتي الجمهورية المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهما؛ وذلك بعد أن أُدينا بقتل أسقف ورئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون شمال شرق القاهرة، الأنبا أبيفانيوس (68 عامًا).

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