جال السفير الكوبي ألكسندر موردا، برفقة عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية" أركان بدر، في مخيم نهر البارد، وتفقد ورش الإعمار في الجزء القديم من المخيم، وزار عددا من التجمعات السكنية الموقتة معاينا ظروف العائلات الفلسطينية. كما جال في الجزء الجديد من المخيم، واطلع على احتياجات الاهالي.
وقد عبر موردا عن سعادته بوجوده في المخيم، مثنيا على صبر أبنائه وعزيمتهم وإصرارهم على استكمال إعادة الإعمار وتأمين الحياة الكريمة واللائقة لهم. وشدد على "ضرورة توفير الاموال المطلوبة لإعمار المخيم بجزئيه القديم والجديد والتعويض على العائلات والتجار، والاستجابة للمطالب المحقة في الاستشفاء الكامل والاغاثة وبدل الايجارات".
وأوضح أن "كوبا ستبقى شعبا وجيشا ورئيسا الى جانب نضالكم العادل في مواجهة إسرائيل وصفقة القرن وتقرير مصيركم بالعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر جولة للسفير الكوبي في مخيم نهر البارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.