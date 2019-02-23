الشيخ توتيو: المطلوب من الحكومة تطبيق شعار "إلى العمل" ووضعه على سكة التنفيذ

أكّد عضو قيادة "جبهة العمل الإسلامي في لبنان" عضو مجلس أمناء "حركة التوحيد الإسلامي" الشيخ شريف توتيو، أنّ "بناء الأوطان بحاجة إلى نوايا صادقة وجهود مخلصة من الجميع ولا سيّما في ظلّ الأزمات الخانقة الّتي نمرّ بها اليوم".

وشدّد على أنّ "المطلوب من الحكومة العتيدة اليوم تطبيق شعار "إلى العمل" ووضعه على سكة التنفيذ، لأنّه وكما هو معلوم فإنّ العبرة الأساس هي في الأفعال وليس الأقوال فحسب"، لافتًا إلى أنّ "أمام الحكومة مجتمعة صعابًا جمّة، إن لجهة محاربة الفساد والرشاوي ووقف الهدر، أو لجهة إيجاد الحلول الناجعة للملفات العالقة كافّة والملفات الخلافية، كالكهرباء والماء والنفايات وأزمة النازحين، أو لجهة تحسين الأوضاع الاقتصادية والحياتية في البلد ورفع مستوى الفرد والمواطن اللبناني بعد أن وصلت الأمور والهموم المعيشية والاجتماعية إلى وضع خطير وصعب ومأزوم طال أمده؛ وبات لازمًا العمل على وضع أطر وخطة وبرنامج متكامل وبالتعاون مع الوزارات والقطاعات المختصة لهذا الأمر".

من ناحية أخرى، ندّد الشيخ توتيو بـ"الاعتداءات المتكرّرة والاقتحامات المستمرّة لباحات المسجد الأقصى المبارك"، مركّزًا على أنّ "منع دخول المصلّين إليه وإغلاق بعض أبوابه هو قمة الظلم والعدوان والطغيان من قبل العدو الصهيوني الغاصب، الّذي يحاول يائسًا تفريغ المسجد من أهله دون جدوى".