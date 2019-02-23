300 ألف جنيه لتحسين منظومة الإنارة في مدينة بلطيم بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تخصيص مبلغ 300 ألف جنيه، لتحسين خدمات الإنارة بمركز ومدينة بلطيم.
وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه جرى اعتماد المبلغ من فائض خدمات الكهرباء بالخطة الاستثمارية للعام المالي "2018 – 2019"، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم لتوريد مهمات إنارة وأعمدة وكشافات للمدينة والقرى والتوابع.
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