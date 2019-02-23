الرئيس السوداني يعيّن عوض بن عوف نائبًا أول له ووزيرًا للدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

قالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الرئيس السوداني عمر البشير، عيّن الفريق أول عوض بن عوف نائبًا أول لرئيس الجمهورية ووزيرًا للدفاع.

وأصدر الرئیس السوداني عمر البشیر مرسومًا بتشكیل حكومة جدیدة، أبقى فیھا على وزراء الدفاع والخارجیة والعدل، بالتزامن مع تصاعد وتيرة المظاهرات المستمرة أكثر من شھرین.

وأصدر البشير، اليوم السبت، مرسوماً یقضي بتكلیف الأمناء العامین ووكلاء الوزارات بتصریف مھام وزاراتھم بشكل مؤقت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضافت الوكالة، أن البشیر أصدر أیضًا مرسوما آخر بتعیین 18 والیا جمیعھم ینتمون للأجھزة النظامیة من شرطة وجیش وأمن بھدف تسییر أعمال الحكومة الجدیدة.

وأبقى البشير، في التشكیل الجدید على 6 وزراء اتحادیین ھم وزراء الدفاع والعدل والخارجیة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمھوریة ودیوان الحكم المحلي.

وقرر عمر البشير، أمس الجمعة، حلّ الحكومة المركزية وحكومات الولايات في السودان، وفرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة عام.

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، قد ذكر اليوم أن البشير سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته لكنه سيتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني.

ويشهد السودان تظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز وسوء الأحوال الاقتصادية، في ظل دعوة أحزاب المعارضة إلى التظاهر سلميا.

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