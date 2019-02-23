هيومن رايتس ووتش تدعو المشير خلقة حفتر بالسماح للمدنيين بمغادرة درنة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش من وصفتهم بالقوات التابعة لحفتر بالسماح للمدنيين المحاصرين في المدينة القديمة بدرنة دون رعاية طبية أوطعام؛ بمغادرتها.
وطالبت هيومن رايتس قوات حفتر بالكشف عن أسماء المحتجزين لديها أثناء سيطرتهم على مدينة درنة، مؤكدة ضرورة التبليغ عن مكان جميع المعتقلين والأساس القانوني لاحتجازهم واتباع الإجراءات القانونية في أسرع وقت ممكن.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس سارة ويتسن إن قوات حفتر يجب أن تضع حدا للكابوس الذي يعيشه المحاصرون وأن تبلغ عن المحتجزين في درنة ، على حد تعبيرها
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