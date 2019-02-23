أردوغان: الشعوب الأوروبية تعيش في أمن وسلام بفضل تضحيات تركيا

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
0
x
14:55
2
الفيصلي
النصر
-
x
19:25
-
الفيحاء
الدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
1
x
14:30
1
توتنهام هوتسبير
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بورنموث
-
x
17:00
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
19:30
-
كريستال بالاس
فروسينوني
-
x
21:30
-
روما
دوري أبطال أفريقيا 2019
الإسماعيلي - مصر
-
x
18:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
خيتافي
2
x
14:00
1
رايو فاليكانو
إشبيلية
-
x
17:15
-
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
إيبار
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
16:30
-
فولفسبورج
ماينز 05
-
x
16:30
-
شالكه 04
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
-
x
18:00
-
نيم أولمبيك