كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تُجري تدريبات عسكرية دولية بالقرب من الحدود مع أرمينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أكثر من ألفي جندي تركي و 13 طائرة هليكوبتر و 4 طائرات مقاتلة وطائرتين و 402 مركبة في تدريبات الجيش التركي في شتاء -2019، في إقليم كارس شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع أرمينيا، حسبما ذكرت صحيفة "بانوراما"

كما ذكرت مصادر محلية، أن نحو 251 فرد من "15 دولة صديقة وحليفة"، شاركوا في التدريبات، بما في ذلك؛ أفراد الجيش من أذربيجان، وبنجلاديش، والبوسنة، والهرسك، وبلغاريا، وجورجيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكازاخستان، وكوسوفو، والكويت، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان.

ووصل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ورئيس أركان الجيش، الجنرال ياسر جولر، إلى قارص يوم الخميس لمراقبة التدريبات بأنفسهم.

ووفقاً للجيش التركي، تشمل أهداف التدريب؛ ضمان التعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، واختبار القدرات القتالية للقوات، وتعزيز التزامن بالنيران والمناورات، وتدريب القوات على المواضيع الرئيسية مثل النشر، والإيواء، وخدمة الطعام، والملابس، والإمدادات، وأنشطة الصيانة، والقدرة على البقاء.