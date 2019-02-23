كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد الياباني يتأهب لاعتلاء العرش بعد تنحي والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو، الذي سيعتلي عرش البلاد في غضون شهرين، بعيد ميلاده التاسع والخمسين اليوم السبت (23 فبراير)، وقال إن التفكير في المستقبل جعل منه شخصا رصينا وإنه ينوي أن يحتذي بوالده خلال ولايته.

وكان الإمبراطور أكيهيتو (85 عاما) قد ألمح خلال خطاب بثه التلفزيون في عام 2016 إلى رغبته في التنحي خشية أن يعيقه التقدم في السن عن الوفاء بواجباته، ليمهد الطريق أمام أول تنازل عن العرش في اليابان منذ قرنين تقريبا. وفقا لـ "رويترز".

وسيتنازل أكيهيتو، الذي خضع لجراحة في القلب ويتلقى علاجا لسرطان البروستاتا، عن العرش يوم 30 أبريل/ نيسان ليعتليه ناروهيتو في اليوم التالي.

وقال ناروهيتو في مؤتمر صحفي قبيل عيد ميلاده "عندما أفكر فيما هو قادم، أشعر أني رصين جدا"، في إشارة للواجبات الجديدة التي ستلقى على عاتقه.

وأضاف "سأصلي من أجل الناس وأفكر فيهم طوال الوقت وأشاركهم الفرح والحزن كما فعل والداي".