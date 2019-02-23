كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تلوح "بخيارات جديدة".. ضد عقوبات أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران السبت أن لديها "خيارات كثيرة" لتحييد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم.

وقال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: "لدينا خيارات أخرى بخلاف إغلاق مضيق هرمز لوقف تدفق النفط إذا تعرضنا للتهديد..."

وأضاف: "إن رجال الدين الذين يتولون الحكم ليست لديهم خطط لإجراء محادثات مع واشنطن." وقال: "إن الإدارة الأميركية تفتقر إلى حسن النية، ولا حاجة لإجراء محادثات مع أميركا".

كما اعتبر أن إيران حققت 90 بالمئة من أهدافها في سوريا.

وأتت تصريحات شمخاني بعد يومين على تأكيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن صادرات نفط إيران انخفضت بشكل أكبر مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية التي بدأت في نوفمبر الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح بتهديد الملاحة الدولية في هرمز.

وفي يوليو 2018 رد متحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية على تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التي هدد خلالها بمنع صادرات نفط دول المنطقة، والتي فسرت على أنها تهديد بإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحمون الحركة التجارية في مضيق هرمز.

وقال القائد بيل اربن: إن القوات الأمريكية وحلفاءها الإقليميين "مستعدون لضمان حرية الحركة وتداول التجارة الحرة وفقاً لتصاريح القانون الدولي".