كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: أكثر من 200 عميل سري يصلوا هانوي لضمان أمن "ترامب" في فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "فين إكسبرس" الفيتنامية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر، أن أكثر من 200 من عملاء المخابرات الأمريكية سيصلون إلى هانوي، اليوم، لضمان أمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في عاصمة فيتنام الأسبوع المقبل.

وقال مصدر، إنه من المتوقع أن يرسل وكلاء الخدمة السرية أربع طائرات إلى مطار هانوي الدولي من قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان، وإن الوكلاء سينزلون في أحد فنادق المدينة خلال القمة.

وحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة أرسلت الأسبوع الماضي عدة طائرات نقل عسكرية من طراز بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3 لنقل معدات للقمة في هانوي، بالإضافة إلى مروحية وسيارتين سيستخدمهما "ترامب" خلال زيارته.

وأوضحت الصحيفة، أن سيارتان ليموزين من طراز كاديلاك وان الأمريكية، قد دخلا إلى شوارع هانوي، اليوم السبت. مشيرة إلى أنه تم تسليم سيارتين من طراز شفروليه سوبربانس للقمة أيضًا.

وسيعقد "ترامب" و"كيم" قمتهما الثانية في 27-28 فبراير في العاصمة الفيتنامية.