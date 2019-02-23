مدرب بنفيكا يعترف:لم أكن أعلم شيئاً عن مؤهلات تاعرابت وهذا سبب إعادته للتداريب

كشف برونو لاغ، مدرب فريق بنفيكا البرتغالي، أسباب إعادة الدولي المغربي عادل تاعرابت إلى تداريب الفريق الأول، بعد قرار سابق بإلحاقه بالفريق الرديف.

وأوضح مدرب بنفيكا في تصريحات إعلامية، أنه لم يكن يعلم الكثير عن مؤهلات تاعرابت، لكنه كان يسمع عنه بشكل كبير وخصوصا المشاكل التي مر منها.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه تابع اللاعب خلال تداريبه ووقف على إمكانية ليقرر منحه فرصة العودة للفريق الأول في انتظار ما سيبصم عليه خلال قادم المواعيد الرياضية.

وشارك الدولي المغربي، رفقة الفريق الأول، منذ انطلاق الاستعدادات لمواجهة غلطة سراي، برسم منافسات الدوري الأوروبي، بالرغم من إقصاءه من اللوائح الرسمية الخاصة ببنفيكا، سواء تعلق الأمر بالمباريات المحلية أو القارية، إلا أن الطاقم الفني أشر على عودته، بعد غياب طويل عن الواجهة، بعد نهاية إعارته مع جنوى الإيطالي.

لاعب الأسود الذي لم يخض أي مباراة رسمية مع بنفيكا، لازال يكتفي بالتدرب، وظهور في مناسبات قليلة مع الفريق الرديف، بعد فشله في إيجاد فريق خلال فترة الانتقالات الش